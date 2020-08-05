巨大肚子造成黃小姐許多生活上的不便利性。(貴州都市新聞網)

女生的肚子膨脹起來是代表是有喜了！但在中國貴州省，卻有1名女子肚子膨脹巨大，經就醫看診後才得知是得了病。此名女子起初的肚子只有稍微凸出，2年內卻不斷瘋狂凸起，直到變得超級巨大，就像是個瑜珈球似般的圓，肚子的血管也可以十分明顯的看出，雖然女子不斷就醫問診，仍只有從醫生身上得到自己患有「肝硬化」以及「卵巢癌」疾病而已，無法對她嚴重的肚子找到更有效的方法。

這名巨肚女名為黃國嫻，今年才年僅36歲，是生活在中國貴州安順經開區宋旗鎮打紙村。黃小姐除了肚子巨大之外，她的四肢其實是非常瘦弱的，巨大的肚子乍看之下，比起真正懷孕的女生更還要圓，她自己也表示自己的體重現在有110公斤以上，光是肚子就占重40公斤，而且還在持續的膨脹當中。

黃小姐無奈表示，巨大的肚子帶給她極不便利的生活，她透露有次自己坐公車時，自己都會被讓位，因為大家都會認為黃小姐是懷了多胞胎。每天晚上黃小姐也無法平躺或側睡，幾乎都只能坐著睡，甚至走沒幾步就感到非常疲倦。黃小姐還說明，2年前自己的肚子很正常，但也不知道什麼原因，2年間突然肚皮不斷膨脹成長，拿藥吃了也不見任何的藥效。

黃小姐說明，經由醫生檢查後得知，自己患有肝硬化及卵巢癌等症狀，就連做過斷層掃描後，也只能得知自己肝硬化、脾大、腹水，並且左側胸腔有少量積液，肝內膽管結石或鈣化灶，黃小姐也曾做過抽腹水，雖然肚子在那之後有稍微變小，但是沒過多久又長回來，也有醫生告知黃小姐肚子內有顆良性腫瘤，否則她早就小命不保了！黃小姐的消息傳開後，接收到許多善心人士的捐款，政府部門也到府來關切，黃小姐本人目前只希望趕緊康復，回歸到正常的生活。

(中時新聞網)