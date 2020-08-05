教育部今(5日)發文給各大學，表示自5日起開放所有境外在學學位生來台就學。不過該政策又急轉彎，「因為兩岸事務主管機關要求再審慎評估」，這次開放不包含陸生。消息曝光後，引發許多網友討論，支持的網友認為「很好」，但也有另一派網友認為「排除陸生 然後歐美趴趴走？」

教育部7月22日又再開放其他國家應屆畢業生入境，今下午再發文給各大學，公文內表明「開放19個國家／地區以外之境外生在學學位生來台就學」，並囊括陸生，但後來直接表明要收回公文，主因在於受兩岸關係影響。對此，國民黨立委陳玉珍也在臉書批評，「沒想到，轉眼之間，政策大轉彎，又宣布不包含陸生，政府應該講清楚，是不是根本就是完全不歡迎大陸學生來台灣就學！政策大轉彎，令人傻眼！」

此消息曝光後，不少網友都在批踢踢討論此事，支持的網友留言表示，「這樣才對，茲事體大，真的爆發疫情教育部扛得起嗎?」、「沒帶口罩習慣的國家一律禁止入境好嗎」、「蠻合理的啊 ，空間有限，你陸生當然放最後啊」、「合理」。

但不認同的網友則抨擊，「根本傷害自己，多少學校沒陸生要倒了，呵呵」、「厲害了，兩套標準？」、「X，其他國也很危險好嗎」、「美國人帶進來的病毒比較不毒，懂？」。

(中時新聞網)