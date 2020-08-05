由於美國疫情尚未趨緩，6月時宣布購買50萬劑瑞德西韋，這也連帶影響到各國訂單。胸腔重症醫師蘇一峰日前才在臉書上直言，「目前大型的研究結果看來，瑞德西韋對亞洲人來說貴又無效，比起來秋水仙素和類固醇還比較有效」，台灣趕快搶疫苗比較實際。

事實上，蘇一峰早在2個月前就曾經分析過實驗，並發現瑞德西韋對亞洲人幾乎無效，但當時政府認為言之過早，他認為，台灣根本不需要砸大錢搶瑞德西韋，「搶不到瑞德西韋也沒關係，目前證據發現瑞德西韋對亞洲人無效」。

先前，蘇一峰就分享過其他研究，根據英國的跨院研究顯示，適當的類固醇治療可以下降新型冠狀病毒的死亡率，但相對要注意的是，若不需要氧氣的病人或者初期的患者給予類固醇治療則沒有好處。

另外，「秋水仙素」是一種對抗痛風的老藥，蘇一峰表示，6月24日美國醫學會官方醫學雜誌JAMA上的研究發現，使用秋水仙素治療可以讓新冠肺炎患者惡化的風險減少，因此他認為，「COVID-19的病人使用秋水仙素治療，可能可以有效減緩病情的惡化」。

目前已經發表的大型研究結果看起來 💥瑞德西韋對亞洲人根本又貴又無效😂 比起來秋水仙素和類固醇還比較有效，台灣趕快搶疫苗比較實際（超前部署） 由蘇一峰發佈於 2020年8月4日 星期二

蘇一峰說，對比上、天價又不一定有效、也不一定買得到的瑞德西韋來說，「秋水仙素」是相當重要的其他藥物治療選擇。

(中時新聞網)