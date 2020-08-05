滿州農會總幹事陳清木指出，「猴害農損」未因政府補助電網設施而降低，不少農友有感獼猴防不勝防乾脆棄耕，近年黑豆、火龍果產量少3成。（謝佳潾攝）

滿州農會總幹事陳清木指出，「猴害農損」未因政府補助電網設施而降低，不少農友有感獼猴防不勝防乾脆棄耕，近年黑豆、火龍果產量少3成。（謝佳潾攝）

滿州鄉「猴害農損」未因政府補助電網設施而降低，不少農友有感獼猴防不勝防乾脆棄耕，近年不僅黑豆、火龍果產量少3成，由農會培育的荔枝班還全軍覆沒，農會總幹事陳清木認為，控管數量才有解，而政府應協助猴隻結紮。

「猴比人多，該怎麼辦？」陳清木指出，每年猴害會愈趨嚴重，猴隻愈來愈多是主因，牠們繁殖能力太強，1年生2次，初估全滿州的台灣獼猴至少破萬隻，而根據公所最新人口統計，滿州鄉也才7500多人，光看這個比例，農民就頭痛。

陳清木說，政府電網補助2分地4萬5000元，但1分地的架設材料費就要10萬起跳，普遍農民根本負擔不起，而「當你有裝但隔壁沒裝時」，有裝也等於沒裝，尤其是靠近山邊地帶、多樹可攀爬處，猴子更好借力使力一躍而過。

他說，獼猴可能已經嘗到甜頭，現在連黑豆苗都要咬，且也不怕火龍果長滿刺的梗，靠山邊的黑豆田、火龍果園幾乎無法耕作，不是因為技術不好，而是因為猴子防不勝防，大家苦嘆道，「防猴子都來不及了，乾脆休耕」。

「農會的荔枝班還直接全軍覆沒！」他感慨地說，農會曾要培育荔枝班，但也因遇到猴害肆虐，班友計算成本考量後，決定不再種植，一來請人顧園防猴是筆成本支出，二來獼猴神出鬼沒也不好防，乾脆棄耕。

他不諱言道，「猴害無解」，除因電網太貴、成效不佳外，基於人道主義，農友也不想進行撲殺，畢竟也是一條生命，而若真要解決，唯有「數量管制」，透過結紮減少獼猴的數量才能治本，但農民哪會結紮，最後還是需要政府協助。

他建議，屏縣府可以協商屏科大等農業相關學校合作，讓學生寒暑假到滿州幫忙捉猴結紮，在解決農損問題的同時，也讓學生切身了解農業實況與落實所學。他強調，農作被梅花鹿啃可向墾管處申請賠償，但猴害沒得賠，請政府正視。

(中時 )