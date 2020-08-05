黎巴嫩首都貝魯特的碼頭附近倉庫，發生罕見的巨大爆炸，造成100多人死亡，數千人受傷，傷亡還在增加當中。黎巴嫩總理迪亞布（Hassan Diab）將毀滅性爆炸歸咎於硝酸銨儲存不當，那麼是硝酸銨什麼物質，為什麼它如此危險？

迪亞布表示，這批硝酸銨全部2700噸，從2013年卸貨後，就已經在倉庫中放置了6年。

貝魯特州州長阿布德（Marwan Aboud）週三表示，爆炸造成的房屋受損，使得30萬人無家可歸，整個城市約30億美元的損失。

硝酸銨(Ammonium nitrate)是一種工業化學品，化學式是NH₄NO₃，主要是農業肥料。它是氮肥的主要的原料，而氮素是莊稼的重要營養。但是，硝酸銨也是極易爆炸的，事實上，它是近年來恐怖組織製作土製炸彈的主要原料，也因為它在分類是農業原料，也就容易取得。

硝酸銨是白色顆粒，本身不會燃燒，但它是強力助燃劑，會引發其他引燃品的燃燒。(圖/美聯社)

不過，近年因為硝酸銨土製炸彈的次數過多，各國安全部門與海關，也會留意硝酸銨的貨物往來。2007年，英國安全部門注意到5名男子大量搜購600公斤硝酸銨，而破獲一起試圖炸毀英國多個地點的恐怖行動，他們被判處終身監禁。

硝酸銨炸彈在1970~80年代，在西方世界相當令人頭疼，比如愛爾蘭共和軍組織IRA，就組織過多起硝酸銨炸彈的攻擊。在美國，1995年發生的奧克拉荷馬市聯邦政府大樓爆炸案，兇手麥克維（Timothy McVeigh）所埋設的汽車炸彈，是一輛載有2200公斤硝酸銨和燃油的卡車炸彈，這起震驚美國的爆炸案，炸死168人，其中包括19名兒童 。

1995年的奧克拉荷馬爆炸案，是硝酸銨為主的汽車炸彈。(圖/美聯社)

為什麼這麼危險？

墨爾本大學化學工程高級講師達席爾瓦（Gabriel da Silva）表示，硝酸銨本身並沒有爆炸性，但是被石油或其他化學物質污染，就會變得極易揮發，並可能爆炸，就像貝魯特所發生的那樣。

「硝酸銨在正確處理和儲存時是安全的，它本身不易燃燒。然而，它是一種氧化劑，具有助燃的特性，即使排除了空氣，它也可以幫助其他物質燃燒。這是它危險的地方。」

英國衛生部門，提供了有關如何儲存硝酸銨的詳細指南，重點是不要大量堆放、溫度必須低，遠離火源。

在歷史上，硝酸銨也有可怕的爆炸事件。1921年在德國的奧爾珀(Olpo)曾發生了一次肥料廠爆炸，當時一家儲存了4000噸硝酸銨的倉庫爆炸了。爆炸造成500多人喪生，並摧毀了當地大部分建築物，史籍記載，連350公里外的慕尼黑，都聽到了爆炸聲。

硝酸銨爆炸的後果也很危險，1947年，德州也發生肥料廠爆炸，，救援人員試圖撲滅火焰，但水卻無意中使情況變得更糟，許多消防員被燒死。

(中時新聞網)