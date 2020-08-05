中職樂天桃猿救援投手陳禹勳今（5）日對戰富邦悍將救援最後1局無失分，達成生涯第100救援成功，繼統一獅凱撒、林岳平後，聯盟第3人、同時也是樂天桃猿隊史第1人，陳禹勳強調，這是中職球員出賽定位愈來愈明確的結果。

陳禹勳奪下生涯百救援後，他說，當下的心情就是贏球的心情，沒有不一樣，他認為，百救援只是一個數字而已，對球迷而言可能是里程碑，因為他還能投球，未來有一天他退休了或是不投了，那個數字才是對他最有意義。

陳禹勳也是繼「餅總」林岳平後，本土第2百救援，不過，陳禹勳強調，餅總在職棒先發、國際賽先發、總冠軍戰完封，後來投了129次救援成功，如果當年他的角色定位明確，餅總才是中職史上最強、無人能破的救援投手。

陳禹勳十分欣賞餅總，他表示，從小球員就看餅總投球長大，他的投球很有霸氣，變化球好又準，如果他進職棒定位明確，他應該是中職最好的救援投手，無人能夠跟他比較。

(中時 )