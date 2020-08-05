今（5）日在台中市洲際棒球場進行的統一獅、中信兄弟之戰，劇本似乎和昨晚一樣，獅隊都是在8局上演出逆轉秀，今天是林安可建功，他揮出滿壘全壘打，比數立刻從1比2變成5比2，終場獅隊則以5比4獲勝，林安可獲選單場MVP；目前他累計22轟、70打點，兩項均領先群雄。

雙方的先發投手表現均佳，中信兄弟的米蘭達7局失1分但非自責分，送出7K，尤其1局上至2局上，他僅用12球投出連4K，更是中職史上第1次出現這種紀錄；可惜的是後援投手陳柏豪8局上崩盤，毀了他的勝投。

獅隊38歲老將「嘟嘟」潘威倫表現亦佳，先發6局雖被敲出8支安打，僅失2分，是本季首場優質先發，最後無關勝負，自責分率也降到10以下，來到8.80。

中信兄弟在8局上遭逆轉，8局下藉著王威晨的二壘安打追回2分，還有得分機會，獅隊緊急換上鄭鈞仁，解決了「大師兄」林智勝。9局下再推出守護神陳韻文順利關門，拿下本季第11次救援成功。勝投則是7局下後援1局無失分的「饅頭」傅于剛，本季首勝到手。

象隊上半季狂勝獅隊，下半季交手5場1勝4敗，對戰3連敗，已漸失優勢。不僅得分不如上半季容易，牛棚也常出問題，投打兩端都出現警訊。反觀獅隊拿下3連勝，戰績5勝4敗與樂天桃猿並列第1，下半季打出不錯的開局。

(中時 )