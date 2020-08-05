國會立委集體收賄案引爆政壇風暴，國民黨、民進黨、時代力量三黨立委遭牽扯其中，而台北地院則是裁定時代力量黨主席徐永明以80萬交保。對此，資深媒體人黃暐瀚在政論節目上分析三原因直言，「結論就是說，他的罪行比較輕，沒有追查金流的必要，也不會再去串，就不用再押你了，但不代表徐永明是無罪的」。

黃暐瀚在政論節目「少康戰情室」中分析，第一，徐永明是因觸犯不違背職務行賄罪，因此本身犯罪情節輕；第二，徐永明並沒有認罪，收賄期間較短；第三，不需要追查金流，查到兩百萬，確實拿一百萬給黨部，匯到黨中央戶頭，就說是借貸。

黃暐瀚透露，仔細看了法院說明，其實並不是認為徐永明無罪，而是沒有羈押的必要，結論就是說他的罪行比較輕，沒有追查金流的必要，也不會再去串，就不用再押你了，不代表徐永明是無罪的，因為確實這事情還是有牽扯到。

對此，黃暐瀚也說，「你說我是貪汙，我說這是借貸，像極了愛情，大家講來講去，各自解讀不同。」他更直言，「立委都會有一些壓力團體、利益團體，來要求開公聽會或協調會，但你真敢拿錢，就是今天這下場。」

(中時新聞網)