民進黨高雄市長候選人陳其邁5日與「館長」陳之漢直播，觀看人數超過20萬人。館長提問單刀直入，陳其邁對於父親等問題也不迴避，強調自己從政20多年，禁得起檢驗，以最嚴厲標準要求自己。

館長提問陳其邁父親陳哲男的司法案件，陳其邁表示，親情難以割捨，但自己從事任何公職，都用加倍的努力來要求自身，也希望高雄市民能把焦點放在他未來的施政。

針對國會立委收賄醜聞，他指出，法律是道德的最低底線，民進黨用非常明快的方式來處理；並引用蔡英文總統的話「升官發財，請找別路」。

被問到未來若擔任高雄市長要如何避免市政府出現貪汙？陳其邁回應，首先要從制度面改善，例如政風處的功能要有效發揮，標案的審議也要有清楚的制度規範；其次，政務官的聘任必須要有專業背景，避免人際關係包袱等。

館長搬出前市長韓國瑜「高雄又老又窮」、「5000天坑」、「年輕人北漂」等問題再問，陳其邁說，高雄最主要的問題皆牽涉到產業轉型，必須加速產業園區的進度，及招商速度，吸引國際大廠投資，增加就業機會，也讓年輕人的創意與機會，得以跟世界接軌。未來高雄的路面鋪設，會依日本東京標準，重新設置新的SOP，並針對不同路段有不同強度鋪設。

對手要在高雄設置萊姆酒產業，陳其邁認為，高雄的甘蔗產業目前大概僅50公頃，除非大規模改成甘蔗田，否則產值根本無法提高到500億，產業的發展不能憑空想像。

(中時 )