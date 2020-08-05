民進黨政府拿防疫當仇中在操作，導致陸生、陸配及其子女無法返台。立法院內政委員會明(6)日將赴陸委會考察，陸委會卻以公文回覆，不開放媒體採訪與其他人士進入，採閉門會議。立委陳玉珍表示，民主自由的國家凡事應當透明開放，「沒有什麼事情是不能對外說明的」，言論封閉，不是國家正確的發展方向。

立法院內政委員會明日將率團前往陸委會，與陸委會主委陳明通等人會面，考察陸委會進行陸配及其子女、陸生返台事宜，但公文強調，會議形式為閉門會議，不開放媒體進入，陳玉珍受訪時強調，對於陸委會的作為，她感到十分憤怒。

陳玉珍指出，現在是立法院休會期間，立法委員到陸委會考察，是尊重陸委會，否則應該是陸委會要到立法院報告，政府部會接受立法委員監督，陸委會理應讓立委了解兩岸現況如何。

針對陸生回台一事今日被教育部打回票，陸配及其子女回台時間遙遙無期，陳玉珍直問，「政府是到底還要不要跟大陸往來？」現在因為疫情，民進黨政府拆散家庭，父子不能團聚，夫妻不得相會，陸生也無法來台讀書，我國高教產業都即將被摧毀，對於這些事情，立法委員有權監督，「不懂陸委會為何要進行閉門會議，沒有什麼事情是不能對外說明的！」

陳玉珍強調，陸委會應當開放媒體入席旁聽，並勇於接受行政監督，接受社會大眾的公平審視，理應光明正大的開放。

(旺報 )