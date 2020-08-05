美國生技公司Novavax4日宣布，該公司研發的新冠肺炎疫苗在第一階段人體臨床試驗獲得正面成果，受試者身上產生良好免疫反應，且疫苗耐受性絕佳、副作用也不大。

此試驗於澳洲兩地進行，共招募131名年齡18～59歲的健康志願者參與，試圖了解代號「NVX-CoV2373」疫苗的功效與安全性。

研究人員將受試者分成兩組，第一組106人接種兩劑疫苗，中間間隔約21天，其中部分人搭配可強化免疫反應的佐劑施打，而第二組25人接受安慰劑。

結果顯示，施打疫苗的受試者體內出現中和抗體與殺手T細胞，後者被視為建立免疫力的關鍵。這些人的抗體濃度超過已康復的患者，而搭配佐劑施打的受試者產生較強免疫反應。

Novavax指出，此疫苗耐受性良好、副作用也很輕微。多數受試者回報，施打第一劑後注射處感到疼痛，部分人表示頭痛、疲勞或肌肉酸痛。僅有一人施打第二劑後輕微發燒，但沒人因此住院。

儘管Novavax新冠疫苗首階段試驗告捷，但研究結果尚未經過同儕審查，且受試者樣本數太小。Novavax最快將於10月展開後期試驗，受試者屆時將增加至3萬人。

(工商 )