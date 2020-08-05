國民黨揭發民進黨有一批「御用評委」，專門幫特定廠商通過公關標案，民進黨立委王定宇也反擊，在臉書指控國民黨議員游淑慧、葉元之、羅智強過去也擔任好幾次評委，酸國民黨「回力鏢打到自己」。游淑慧晚間也反擊，酸王定宇就是個「草包」、「亂噴口水」。

游表示，她不但當過評審委員，還是評審委員審查會的主席。「廢話，因為我當時是機關代表、是公務人員，我局裡的標案，我主持評審委員會議，不但名正而且言順。她反批立委當了這麼多年，如果還不懂採購法的規定，跟剛收押的民進黨立委蘇震清有何不同？也就是個草包和亂噴口水的立委。

游強調，她先在市府擔任公務工作八年，離職3年後才從政，在公部門服務的十幾年間「從未」加入任何政黨。「請問我擔任公職期間，我所服務的局處的標案，我是主任祕書，因職務擔任評審，有什麼不對？」

游指出，她當時代表的是政府機關，主持的標案裡面，得標的業者沒有一個是她的家人或舊故，離開市府以後，也沒有到任何一個業者的公司任職。

游反問，李厚慶（文總）代表誰？張仲傑（蘇嘉全外甥）又代表誰？民進黨都把標案給了誰？太太、兒子、女兒、女婿、朋友、側翼，一黨得道，九族富貴。

游強調自己離開政府公職之後，因為沒有公務的身份，再也不曾擔任評審；甚至當年還婉拒同仁要將我提報進採購評審委員資料庫的好意。「口水亂噴，也要稍微把狀況搞清楚，不要凸顯自己的無知跟霸道。」

(中時 )