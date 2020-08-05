情侶吵架如果失去理智，場面可能難以控制，網友錄下一段驚險影片，事發地點位於新北市新店區，一對情侶疑似在車上吵架，女子不顧當時下著大雨，衝下車並爬到引擎蓋繼續飆罵男友，影片分享上網後，原PO笑虧這畫面「像極了愛情」。

疑似情女吵架，馬尾妹趴引擎蓋上(圖片截自影片)

3日下午大約1點多，車流相當的多的新店北新路、與中正路交叉口，一輛黑色轎車停在紅綠燈前，傳出吵鬧聲引起其他駕駛注意，一名馬尾妹就趴在引擎蓋上面，對著車內駕駛瘋狂飆罵，還猛打擋風玻璃，過程將近5分鐘，就算交通號誌變綠燈，馬尾妹仍不願意下來。

許多民眾見狀拿出手機錄影，PO上網後引起網友熱烈討論，根據了解，這對男女是情侶沒錯，原本兩人開心到烏來遊玩，回程時卻起衝突，馬尾妹一時情緒憤怒，加上喝了一點酒，才會做出在大馬路爬上引擎蓋的脫軌舉動。

事後男駕駛將女友請回車內，並將車子開到路邊停下，繼續安撫女友，警方到場後發現馬尾妹情緒已經冷靜下來，因此後續就讓小倆口自行處理。

(中時新聞網)