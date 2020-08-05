國民黨前台中市黨部主委陳明振，於臉書披露妻子罹癌到盛唐中毒診所就醫，疑似服用自費藥粉也鉛中毒。（陳世宗翻攝自陳明振臉書）

「又有人鉛中毒！」國民黨台中市黨部前主委陳明振，5日晚上在臉書自爆罹癌的妻子也到盛唐中醫診所就醫拿藥，經抽血檢驗確診已鉛中毒，血鉛值達95微克／百毫升，比議員張彥彤還要高；台中市政府衛生局亦證實5日收到陳妻的申請，將檢驗服用藥粉。

國民黨前台中市黨部主委陳振明，今天在臉書上說，太太也鉛中毒了，除了抗癌還要解毒，一年來，每個星期去門診，凌晨四點多起來煎中藥，醫生很專業也很好，可是如果沒有張前議長全家鉛中毒案發生，恐怕目前還是繼續在煎中藥，太太還是硬吞著苦澀的中藥粉，今天上午太太去毒物科的抽血檢驗出來，鉛含量高達95，比張彥彤議員的88還高….。

陳明振5日到食安處通報鉛中毒，表示將等待藥品檢驗結果出爐，才能確定中毒的原因？他非常感受到台中市政府衛生局食品安全處的用心，當張案發生後，隨即針對所有曾在該診所就醫的病患建立完整有效率的SOP流程，也呼籲政府應該要管管中藥材。

台中市衛生局強調，該案已進入司法調查，基於偵察不公開不便對外說明；但比對中市衛生局2日公布盛唐中醫自費中藥粉造成鉛中毒案已掌握15名受害者，該案應為第16例；食安處受理呂的病患中藥粉送驗，連日來諮詢電話破百，3日內已湧入超過30件以上的申請送驗案，檢驗室檢驗能量已超過負荷。

(中時 )