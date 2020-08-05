近日國內不論疑似或確定的新冠肺炎確診病例都陸續增多，其中還有感染源不明的個案，讓不少國人開始擔心第2波疫情爆發是否正在醞釀。今（5日）疫情指揮中心宣布「泰籍移工」及「日本女學生」2案結案，醫療粉專《MedPartner美的好朋友》對此發表看法，認為台灣真的「有驚無險」。

中央流行疫情指揮中心今（5）針對先前「日本女學生」、「泰籍移工」返國後確診進行說明，指揮官陳時中指出，由於兩人傳染潛伏期已滿，加上經二度採檢分別為陰性與未確定，宣布結案。

據了解，泰國政府針對這位泰籍移工進行第二次PCR檢驗後，得到的結果不再是陽性，而是「未確定（inconclusive）」，且同型的女性友人採檢結果為陰性，加上採檢的253個接觸者檢驗結果也全為陰性，至今所有人居家隔離解除而結案。「美的好朋友」指出，這樣看起來，這位移工很可能「從頭到尾沒感染過」，但目前沒有辦法確定。

泰籍移工個案結案。(指揮中心提供)

另外，除了日本女學生212接觸者檢驗結果皆為陰性外，該女學生於7月18日也自費去做了血清抗體檢查，得到的結果為陰性。「美的好朋友」表示，這樣就可以做出跟當初一樣的推測，是偽陽性反應，所以收工結案。而今一名日本30多歲的男性工程師，在成田機場被採檢為陽性，採檢結果也尚未完全結束，但推測如同女學生案，是「偽陽性」的比例更高。

日籍女學生個案結案。(指揮中心提供)

而近日的比利時工程師染疫，採檢的人中，有444個人已經是陰性，還有17個人在檢驗中；而做血清抗體檢驗中，461人中有271人陰性，190人還在檢驗中。「美的好朋友」指出，雖然目前尚沒辦法結案，但也暫時沒有更嚴重的事情發生。

「美的好朋友」表示，截至目前為止的證據，「台灣又度過了有驚無險的一天。」但日本疫情持續惡化，指揮中心也將其從低感染風險國家中被移除了。粉專指出，日本跟我們算是往來密切的國家，如今當地疫情升溫，大家都不樂見，呼籲大家還是要提高警覺，好好落實防疫新生活運動！

(中時新聞網)