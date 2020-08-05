「MML瑪摩麗磁」首度遠赴義大利產製直輸，超大尺寸薄板磁磚首先亮相。（盧金足攝）

瑪摩麗磁於單一紋路、花色有多尺寸、多表面的產品，讓建築師與設計師在建材的挑選及成本考量有更多彈性。（盧金足攝）

採用「MML瑪摩麗磁」的客戶，包括知名建商興建的豪宅建案、商業空間、飯店等都相中超大尺寸的薄板磁磚。（盧金足攝）

好壯觀！你看過160公分x320公分超大尺寸磁磚，一塊巨無霸的磁磚，竟有兩個男人高，猶如一面大牆！國際磁磚品牌「MML瑪摩麗磁」，突破建材業尺寸與國界限制，今年首度擴展至市場競爭激烈的義大利，以在地原產、原裝、直輸，成為全球最大尺寸薄板磁磚供應商之一，在台中地區新品項曝光兩周，預購訂單便快速突破千萬，不只有石材特色，更替客戶做整體成本的控管，發揮全方位的磁磚優點。

瑪摩麗磁執行副總黃曜權說，採用「MML瑪摩麗磁」的客戶，包括知名建商興建的豪宅建案、商業空間、飯店等都相中超大尺寸的薄板磁磚，紋理線條展現空間的質感，擁有延伸視覺效果，不用花大錢就將高級建材帶回家，義大利技術相當先進和進步，更突顯磁磚優勢。

從七月初開始推廣，將近一個月的時間，超大尺寸磁磚訂單已超過千萬元預購，上百組來客從一般客戶，到全台知名建商都涵蓋在內，還有設計單位、建築師等，也有透天別墅建案，看好新式建材是未來趨勢，不只擁有石材等特質，價格更優惠，效益發揮到淋漓盡致。

黃曜權指出，石材有天然毛細孔，可能擔心湯湯水水與油分等沾染問題，不必怕捨不得用，磁磚有石材外觀，卻不多擔心維養問題，除了很容易清潔，也能替客戶做整體成本的控管，價格、價值俱佳，設計上有更多發揮空間，使用範圍更廣，提供客戶很多驚艷效果。

「MML瑪摩麗磁」自1996年起深耕台灣磁磚市場，一直走在磁磚市場前端，持續供應市場最優質、新穎的面材，瑪摩麗磁採用單一品牌經營模式，貨源供應穩定，透過全球集單生產製造的方式提供極具競爭優勢的價格，更可將產品品質與品牌價值最大化。

要當頂級磁磚市場領頭羊！瑪摩麗磁業務部協理李思慧強調，義大利的磁磚在世界上無論是生產設備或紋路設計為業界翹楚，引進大尺寸薄板，擁各式豐富紋理及不同面感，如拋光面、仿古面、蛋殼面等，選擇性豐富，且厚度僅6mm，有效達到建材輕量化，薄板磁磚還能依不同需求進行各式裁切或拚貼，在施作及後續維護都相當方便，漸成為豪宅裝修的主流。

除了單一紋路，多種花色，美的像一幅畫，黃曜權指出，噴墨印刷的技術完熟，磁磚紋路的效果與石材、木紋差異極小，尺寸部分最大可提供到120x270公分、160x320公分，「大約有如兩個男人的身高，還要六個人力才搬得動！」展現簡約大器的美感，適合建商運用於大廳、商業空間、主題牆等等設計，而且瑪摩麗磁於單一紋路、花色上就有多尺寸、多表面可供選擇，讓建築師與設計師在建材挑選及成本考量有更多彈性。

(中時 )