高雄連日大雨，道路品質卻遭到質疑。臉書粉專發現苓雅區復興二路又出現一個坑洞。網友酸說，這是第幾個洞了？
臉書粉專「韓黑父母不崩潰」貼文酸說，阿州（代理市長楊明州）和雄工夫（高雄市府工務局成立的粉絲專頁），早餐吃完記得要上工啊。
網友批評說，既然路平、燈亮、水溝通。是基本的事情，為什麼就是做不好，難道要恢復到5000個才肯罷休，代理市長，晨會開完沒？
網友也懷念川伯團隊，指這次罷免川伯優秀團隊的高雄人啊，往後高雄路再破洞，是你們都要去承擔的。其餘支持川伯團隊的高雄人，咱們就自求多福，注意自身行車安全吧。
網友表示，「三角椎概念股塑膠概念股有救了，高雄亟需！」、「我住高雄會繼續崩潰的。」「光復天坑？」、「感謝提醒高雄朋友注意安全。」、「暈倒，一定要如此的誇張與無視？」有人則質疑說，「為何沒有打1999詢問呢？還有里長也可以處理，議員也行。」
(中時新聞網)
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