《2020臺北｜臺中米其林》第3版指南於109年8月24日將首度跨出台北前進台中，於台中國家歌劇院公布2020年最新獲星級餐廳名單。交通部長林佳龍指出，「對台灣、特別是台中，米其林指南不只是讓台中站上國際舞台，更是對台中美食的最大肯定。」

推廣台灣美食一直是交通部林部長及觀光局推廣台灣的重要任務之一，觀光局自2009年起與米其林公司聯繫，經過多年努力，終能在2018年3月出版首版《臺北米其林指南》，也因政府有計畫的階段性推動，及全體餐飲業者向世界展現臺灣美食的文化內涵，終能獲得米其林專業評審的肯定前進臺中，讓世界看見臺灣其他城市美食魅力，相信將再度提升臺灣的國際能見度。

作為全球首屈一指的美食指南，米其林在其評選方式及標準是秉持一貫公平評選、獨立不受外界影響原則；另評選新城市皆為長時間的觀察與決策是否適合重點包括當地美食的品質、潛力、環境是否發展完善及未來年份均能持續發展，皆是米其林所重視之處。

108年11月14日，林佳龍部長偕同米其林指南正式宣布選定臺中作為下一個米其林在臺灣評鑑城市後，林佳龍即非常關切米其林評鑑進度，特別是在今年7月得到米其林公司正式回覆表達台中米其林的發表不受新冠肺炎疫影響將於今年如期發佈後。

林佳龍高興的指出，「對台灣、特別是台中，米其林指南不只是讓台中站上國際舞台，更是對台中美食的最大肯定，未來希望國際旅客能夠按圖索驥找到屬於自己的台灣美食、台中美食，並且愛上台灣、愛上台中。」

(中時 )