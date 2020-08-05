三星於5日台北時間晚間10點首次於韓國舉辦Galaxy Unpacked線上發表會直播，推出Galaxy Note20、Note20 Ultra；首款5G平板平板Galaxy Tab S7與S7+；能夠測量血壓的高階智慧手錶Galaxy Watch3；耳機Galaxy Buds Live；以及折疊智慧型手機Galaxy Z Fold2，強打在每個場景都能無縫串聯。

三星表示，新登場的Galaxy Note20系列，搭載全新的觸控筆S Pen與Samsung Notes功能，也擴大應用至Galaxy Tab S7系列中，三星與微軟建立的深厚合作關係，讓Note20系列與消費者的Windows PC無縫運作。

為了協助消費者橫跨手機、平板或Window 10電腦，三星表示，Notes app具備自動儲存和同步功能，且當使用者切換不同的裝置時，還能回到上次離開的地方，接續往下進行，Notes也能將手寫筆跡轉換為書寫字體，並讓使用者在PDF上加上註解並標示重點，支援同步書寫與錄音，只需點選筆記中的詞語，即可連結錄音時間點，另外，微軟「您的手機」與「Link to Windows」兩款應用程式的整合，讓使用者得以直接從Windows 10 電腦端存取手機端的應用程式，可以在PC上傳送手機簡訊、管理通知、同步照片、從Windows 10電腦端撥打與接聽電話，今年稍晚，使用者將能在他們的Windows 10電腦上，同時執行多個手機上的應用程式。此外，當手機端的Samsung Notes與電腦端的Microsoft OneNote和Outlook同步，且將手機端的Reminders與電腦端的Microsoft Outlook、To Do或Teams同步後，便能跨裝置整合。

三星也宣布，自9月15日起，使用者將能透過Xbox Game Pass Ultimate，在三星手機或平板上透過微軟雲端遊戲庫玩XBOX遊戲，包括Minecraft Dungeons與Gears 5等，共有100多款，但是台灣市場不支援這項功能。

Galaxy Tab S7與S7+擁有筆電級生產力，搭載強悍的處理器、進化的鍵盤體驗（書本式鍵盤皮套另外販售），以及與Note20系列功能類似的進化S Pen。Watch 3則支援血氧濃度偵測、無袖帶式血壓測量、心電圖量測、最大攝氧量、跌倒偵測等。

壓軸露臉的新款高階折疊手機Fold2，搭載兩個邊對邊、近乎無邊框的「O極限全螢幕」，封面螢幕達6.2吋，內折式主螢幕展開後則達7.6吋，三星也再次宣布與紐約時尚品牌Thom Browne展開跨界合作，推出Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition限量聯名款，Fold 2相關產品細節、上市日期，則將在9月初的發表會中揭曉。

(工商 )