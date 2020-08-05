多年前，1名住在英國東區景寧鎮男子慘殺3名女子，並還將屍體放入冰箱保存，直到冰箱壞掉找來維修工時，這件恐怖的殺人案才就此曝光。據了解，這名殺人男子在犯案後，還對冰箱內噴了芳香劑來除去屍臭味，消息傳開後讓英國多數居民膽顫心驚。

據了解，1名英國男子在殺害3名女子後，就將他們的屍體放入冰箱保存，時間長達3年之久，直到冰箱故障深怕破壞到屍體，才趕緊找來維修工來修理，然而維修工在執行期間，卻發現冰箱不斷傳來臭味，而且還有許多蒼蠅徘徊，維修工在工作結束後立即報警處理，冰屍體的恐怖行徑才因此曝光。

警方指出，男子所居住的地方，也是被殺害女子生前所住的地方，她們似乎都受到這名男子的身心理虐待，鑑識人員在被害人的身上發現多處挫傷，也搜獲到被害女子們生前留下的日記本，根據日記本的記載，她們曾被關在屋內，無法與外界聯繫，也被男子斷絕一切糧食，員警推測案情並不單純，至於男子的殺人動機仍進一步調查當中。

(中時新聞網)