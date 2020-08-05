「MOOSIC樂餅禮盒」外盒設計一體成形，附贈獨家限量「W復古卡帶藍牙音響」。（台北W飯店提供）

「亞麻籽蘭姆鳳梨」還原調飲「W Hurricane」中迷人的鳳梨香氣。（台北W飯店提供）

台北W飯店推出2020年限定「MOOSIC樂餅禮盒」，結合「音樂」與品牌代表性酒吧WOOBAR的「調飲文化」，打造以酒入餡的特色月餅，外盒設計以收音機造型及隨身攜帶的復古卡帶藍牙音響為主軸，共3款調酒風味月餅—杏桃蘭姆巧克力、茉莉香草蜜柚及亞麻籽蘭姆鳳梨（每種口味各2顆，共6入），內附限量W復古卡帶藍牙音響乙個。

甜點主廚何玉梅設計出2款以「WOOBAR最受歡迎的調酒」為主題的口味，加上1款隱藏版，「亞麻籽蘭姆鳳梨」還原調飲「W Hurricane」中的鳳梨香氣，加入鳳梨果乾、亞麻籽增添口感，再帶入蘭姆酒提升層次。另一款「茉莉香草蜜柚」將「Detox Marteani」的茉莉茶香與柚子香再拌入白蘭地，茶酥清香不膩，另1隱藏版，主調為杏桃顆粒口感與蘭姆酒香氣，結合黑巧克力豆沙餡，呈現「杏桃蘭姆巧克力」口味的酥餅。

外盒設計「一體成形」，收音機禮盒的包裝超Chill走環保風，其中附贈獨家限量「W復古卡帶藍牙音響」，可撥放音樂並具充電功能，主打「Music Everywhere賞月响樂」音樂不離身的概念。

今年限定「MOOSIC樂 餅禮盒」即日起線上販售，將於8月19日起在台北W飯店十樓月餅小舖為大家服務，每盒6入售價1080，即日起至8月底預訂3盒以上即享早鳥優惠。

※貼心提醒您：理性飲酒，喝酒不開車，未滿十八歲請勿飲酒

(中時 )