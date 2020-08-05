在冷戰期間，蘇聯一直在尋找足夠好用的運輸機，他們需要龐大的運輸機隊，來支持眾多的空降師。在冷戰結束前外，蘇聯有6個空降師，但是蘇聯帝國軍威最盛時，曾經多達15個，因此蘇聯的運輸機是值得說的故事，本篇介紹蘇聯的戰術空運主力：安托洛夫An-12運輸機。

在An-12問世之前，蘇聯的中型運輸是是An-8型，這是一種2引擎的螺旋槳運輸機。據說在1956年，蘇共總書記赫魯雪夫，視查安托洛夫飛機廠，檢閱了An-8運輸機，突然赫魯雪夫詢問，美國有沒有類似的機種？安托洛夫回答，美國有一種4引擎版本的螺旋槳運輸機(指的是1954年問世的美國C-130運輸機)，運量更大、航程也更長，於是赫魯雪夫下指示，「蘇聯也應該製造4引擎運輸機」。於是安托洛夫開始構思An-12。

An-12幾乎大部分沿用了An-8的機體，只是將機翼加長，多安裝2具引擎，確實達成了更大的航程與更大的酬載量，與美國C-130還真的相當類似，被北約稱為「蘇聯版C-130」，另外的暱稱為「幼崽」(Cub)。

根據MilitaryFactory.com的數據，An-12可以達到每小時480英里(772公里)的速度，最大航航程為3,540英里(5700公里)。可以運帶多達60名傘兵，或是兩輛BMD空投裝甲戰鬥車，它也大量外銷給蘇聯衛星國，總生產數達到1,248架。

An-12與不少蘇聯大型機一樣，在機尾安裝了自衛砲，它在尾部有一對23mm砲塔，不過服役以來沒有實際的戰果。

另一個An-12的特點是，它的失事率偏高，Aviation-Safety.net的資料稱，生產的1,248架「幼崽」中，有232架事故墜毀，機種失事比例接近2成。相比之下，C-130全球超過2500架，失事損失為353架，失事比例是1.5成。

中國大陸也有自己的An-12，稱為「運8」(Y-8)，這是非授權版本，在1960年代，毛澤東因為政治鬥爭理由故意與蘇聯決裂，蘇聯顧問大量撤出後，只能由大陸自己的飛機專家來摸索，經過幾年的逆向工程而做成運8。據FlightGlobal.com的資料，共軍目前的運8數量超過100架仍在服役，另有改裝成預警機、海上偵察機和電子偵察機等衍伸型。另有加長版的「運9」，目前有7架在服役。

大陸在1960年代仿造AN-12，成為運8，機鼻模樣有些不同。(圖/Militarytoday)

An-12側面，與運8做些比較就看出差異。(圖/俄羅斯空軍)

2005年由尼可拉斯凱吉主演的「軍火之王」，An-12運輸機也有參演。

(中時新聞網)