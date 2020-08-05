基隆輕軌話題夯，各陣營盼交通部盡快向市民說明，藍營前立委謝國樑領軍黨籍議員跳出為市民權益發聲。（吳康瑋攝）

輕軌話題夯，前立委謝國樑及議員張芳麗、莊榮欽、藍敏煌、莊敬聖以及張淵翔，都紛紛表達目前基隆輕軌對通勤族的衝擊，希望給基隆市民更詳盡的說明，謝國樑表示，基隆市長林右昌表達「基隆輕軌」交通部規劃不夠完善，與他自己在上周的報導中表達論述是有志一同，他替基隆人民發聲希望可以除了蓋輕軌外，也保留台鐵，留住鐵道迷深刻的回憶。

台北市議會交通招集人徐弘庭議員也出席記者會，他表示捷運民生汐止線前天通過環境影響評估，但若按照目前基隆輕軌的規劃方向，則可能會影響到民生汐止線的興建，這在台北市也引發不安與熱議，基隆輕軌如此、民生汐止線也是如此，交通部應負責任的盡快向民眾說明清楚。

謝國樑進一步指出，就目前基隆輕軌計畫將台鐵基隆站廢除，取消基隆到八堵間的台鐵交通是不爭的事實，這對市區台鐵通勤族的衝擊，相信大家在網路上都可以看到許多反對的聲音，如果輕軌要新建，需要將台鐵基隆總站廢除，他表達保留地立場，並希望市府要讓民眾共同參與這個決策，絕不可私下作業。

對此，市長林右昌說，民眾反應不希望以輕軌捷運取代火車，他都聽到了，但現在並非最後定論，輕軌跟火車也不一定是二擇一，市府會忠實反映給中央，並將基隆輕軌、民生汐止線、北宜高鐵、板南線延伸等案子做通盤考量，並盡快由交通部邀集各縣市協調、整合，但他也保證，絕對會以民眾權益為優先考量。

(中時 )