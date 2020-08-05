羅霈穎3日驟逝享年59歲，她在秀場時代，舞台上演出總是火辣吸睛，而澎澎與廖峻當年也是最紅的秀場紅星，那時在後台也與羅霈穎多有碰面機會，澎澎昨也分享她心中「羅妹妹」的真實樣貌，「我當時跟廖峻、張菲幾個歌星組一團在南部戲院表演，那時羅妹妹剛出道沒多久，長相很清秀，回到後台她就安靜拿著英文課本在讀，我非常驚訝」。她詢問之後羅霈穎才說家中哥哥是大學教授，全家只有她英文最菜，所以要好好學習。

澎澎回憶在餐廳秀時，台上的羅霈穎火辣吸睛，「那時每個歌星都要比美比辣，她當時花很多治裝費，衣服真的又美又性感，我最記得的經典就是她在胸部設計流蘇尖形機關，只要羅妹妹在台上舞動，胸前流蘇就會打轉，她還自帶舞蹈團，每次表演都是精心設計」。在後期工地秀時，因為工地秀的周末收入，等同歌廳秀的一周酬勞，許多明星趨之若鶩，「所以我跟廖峻合作工地秀，羅妹妹因為跟于楓開餐廳賠錢，所以也出來接工地秀，我們常遇到」。

澎澎（中）曾是秀場紅星。（資料照片）

澎澎印象中大家經常全台趕場，有一次下大雨，台前沒有觀眾，但不演出又要接著趕下一場，正為難時，羅霈穎直接跟老闆說要準時開唱，後來結束演出後順利拿到酬勞就離開了，「跟我第一次看到她的時候改變很大」。但她也認證羅霈穎是很棒的朋友，「她的為人只要不惹到她，就是一個很好的人，連問她保養都會傾囊相授，很可惜，演藝圈又少了一個美女」。廖峻也肯定羅霈穎的直爽，「雖然接觸不多，但她這個人不會假仙，整個人直剌剌的」。

(中時 )