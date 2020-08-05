李欣恬／台北報導

來自華盛頓國家歌劇院的男低音所羅門．霍華，將於9月來台，與指揮家簡文彬、NSO國家交響樂團與實驗合唱團，同台演出貝多芬《第九號交響曲》（以下簡稱貝九），在疫情下，表現歌詞裡「四海皆兄弟、世界一家」的精神。

所羅門3歲開始在教堂唱歌，從小因為低沈特殊的嗓音，受旁人注目，然而，出身自華盛頓特區的貧窮區域，所羅門與家人常常流離失所，煩惱下一餐，他表示，「正因為如此，這讓我能適應不同環境、不同製作與導演，扮演各種角色。」，所羅門說，過去的艱難都成為養分，幫助他適應嚴峻的歌劇事業。

對於演唱生涯，所羅門表示，他永遠都在準備，也永遠都在訓練自己，由於演唱歌劇十分要求體力，除了一週練唱六天，他更勤加運動、踢美式足球、健身重訓，也常常一邊練習打拳，一邊練嗓子。

所羅門是「多明哥青年藝術家計劃」裡的成員，2014年以《阿依達》國王一角於紐約大都會歌劇院首度亮相，一戰成名，他深沉、流暢而飽滿的低音與生動的表演，受到各界的齊聲讚揚。

此外，所羅門和台灣頗有緣分，2017年曾來台與維也納國家歌劇院合唱團、實驗合唱團一起唱貝九，當時因原指揮與樂團臨時無法來台，音樂會險些取消，所羅門是當時少數仍飛來台灣的演出者。這次再來台灣，遇上疫情，需事先隔離14天才能登台，同樣是在特殊的情形之下，他仍願意前來，並再次演唱貝九，意義非凡。演出將於9月5日、6日，在台北國家音樂廳登場。

(中時 )