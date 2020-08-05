嘉義縣民雄鄉某幼兒園開辦的暑期安親班，疑似有虐童事件，有熱心網友4日上午在店鋪門前掃地正準備營業，卻目睹娃娃車老師不讓學童上車，而讓女童一個人追趕娃娃車，直到網友看不過去，騎車要帶被「放鴿子」的女學生，該老師才迴轉，網友向老師反映，「你知不知道這樣很危險，為什麼放學生在後面跑、追娃娃車」，該老師竟回說「我知道，我是要給她一個教訓，我要懲罰她，因為我已經喊她很多次都不聽」。

這位正義網友在臉書社團「民雄大小事」貼文說，「今天 發生了一件令我非常非常非常憤怒的事，上午11點一如往常開店門在外面打掃騎樓，店前面停著一輛破舊的廂型車，一位老師帶著許多約莫3、4年級的學生要上車，老師忽然說，大家都上車除了XXX 你不准上去，我邊掃地邊看戲，邊想著應該是嚇唬她的，等等就讓她上車了吧！那位小女生因為老師這麼說也就不敢上車，結果老師門一關車子開著就走了，那位小女生看到老師開走了就跑步追了上去，這時我心想老師應該有看到後照鏡，應該會開到不遠處的轉角停著，要嚇嚇她吧」。

網友繼續觀察「心裡還是有點擔心，就佇立在店門口看了一會兒，老師竟然沒停，小女孩一直在後面追，這樣做也太危險了吧，於是趕快把掃把丟著，騎著摩托車追上去，第一個路口紅綠燈沒看到，心想老師會不會停下載走，不然再往前看看好了，騎到第二個路口紅綠燈那個小女生還在追，而娃娃車依舊沒停車一直往前開，直到老師似乎發現我在跟著那個小女生，才停下迴轉」。網友事後請家人致電園方關心，園方人員回應當天並沒有看見女童，讓親眼目睹女童狂追娃娃車的網友相當憤怒。

(中時新聞網)