「2020國家地理路跑-世界地球日50週年」活動訂於109年8月9日(星期日)4時至12時假總統府前廣場舉行，活動於當(9)日5時40分起跑，行經本市仁愛路、金山南路、新生高架橋、北安路、明水路、樂群一路、濱江街等道路及河濱公園自行車道，預計參加人數為2萬人(21公里半馬組5,000人、9公里挑戰組9,000人、4公里健走組6,000人)，臺北市政府警察局為維護交通秩序與活動安全，將實施交通管制，禁止車輛通行，管制路段及時間如下：

一、凱達格蘭大道(重慶南路至公園路)、懷寧街(寶慶路至貴陽街)：8日23時至9日10時管制全線車道。

二、凱達格蘭大道(公園路至中山南路)：5時至7時管制全線車道。

三、公園路(常德街至貴陽街)、中山南路(忠孝東路至愛國西路)：5時30分至6時30分管制全線車道。

四、仁愛路(中山南路至金山南路)：5時30分至7時管制中央快車道及公車專用道。

五、金山南路(仁愛路至濟南路)：5時30分至7時30分管制南往北內側2線車道及北往南全線車道。

六、新生高架道路：4時至7時30分管制雙向全線各入出口匝道。

七、濱江街(新生北路至基10號水門)：6時至8時管制北側2線車道。

八、中山橋：5時50分至8時管制南往北機慢車道，機車改道行駛快車道。

九、 北安路(新生高架出口至明水路)、明水路(北安路至樂群一路)、樂群一路(明水路至基16號水門)：5時50分至8時30分管制西往東全線車道。

十、大直橋明水路匝道：5時50分至8時30分管制該匝道出口。

十一、基7、8、9、10、16號疏散門：6時至11時彈性管制車輛進入。

十二、百齡橋：5時至8時30分管制東往西機車專用道。

活動管制期間，請用路人避開交通管制路段，並依下列改道動線行駛：

一、凱達格蘭大道東西向車流：改道行駛貴陽街、愛國西路或常德街。

二、仁愛路東往西方向車流：改道行駛南側慢車道(金山南路至林森南路)、愛國東路或忠孝東路。

三、欲穿越仁愛路及景福門圓環之南、北向車流：改道行駛金山南路(南往北最外側車道)、重慶南路、新生南路。

四、新生高架橋：改道行駛新生北路平面車道或中山北路。

五、百齡橋機慢車道：改道行駛百齡橋快、慢混合車道。

六、北安路(圓山隧道至明水路)往東車輛：改道行駛北安路東往西內側1線調撥車道。

七、明水路、樂群一路往東車輛：改道行駛北安路或樂群二路。

八、中山橋南往北機慢車：改道行駛快車道。

活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用臺北市公共運輸處網站http://www.pto.gov.taipei/查詢相關資訊；另為維護本市道路交通安全與順暢及減少用路人因交通管制造成之不便，臺北市政府警察局籲請用路人留意收聽警察廣播電臺路況插播，並遵守各路口執勤員警及義交人員指揮、疏導，共同維護交通安全與秩序。

(中時新聞網)