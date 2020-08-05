新聞深㗋嚨

前時代力量黨主席徐永明涉及收賄案，被裁定80萬元交保，徐永明曾被檢調錄到致電給白手套郭克銘，問說「錢呢？」名嘴張友驊爆料，因為是徐永明親自處理金流，照片也沒有拍到他，才會交保。

張友驊在中天政論節目《新聞深喉嚨》中表示，200萬對一個政治人物來說，那是小錢，不是大錢，不是200億，若是200億，就還得要核對他的帳目。

徐永明為何沒被收押？張友驊指出，徐永明是親自處理他的金流，就是那麼簡單而已，他又不是匯到時代力量的中央黨部，是他自己本身處理的。不過他還是要講清楚，到底有沒有拿這個錢？到底拿到了沒有？

張友驊點出，其他涉案立委辦公室主任為什麼會全部收押，就是因為是他們負責處理金流的。而徐永明是自己處理自己的金流，所以這個地方是個斷點，他就被放出來，因為照片沒有拍到他，不過這個問題不難查。其他幾個收押的是辦公室主任，因他們講的錢數目，跟立委講的數目不一樣，就可以收押，因他們被認為有串證嫌疑。

(中時新聞網)