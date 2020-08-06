在川普政府一再指控抖音國際版「TikTok」恐有國家安全威脅之下，TikTok母公司「字節跳動」（ByteDance）最終同意須將TikTok出售給微軟，且仍需付給川普政府中間費。至於白宮處理TikTok的方式是否會引起其他國家跟進，歐洲除了英、德以及法等大國表示目前不會打壓TikTok，而近期在南海以及香港立場皆與美站在同一陣線的澳洲也表示，當前無證據證明需要禁止TikTok。

根據澳大利亞廣播公司報導，總理莫里森（Scott Morrison）5日指出，在安全部門檢查這家來自於大陸的社群影音軟體後，並未發現嚴重的國安威脅，澳洲政府不會禁止TikTok。不過他也強調，澳洲政府仍將針對TikTok與微信等陸軟體，推出隱私與安全規範，但在並未造成國安危脅下，拒絕禁止或實施全國性的限制。

上月莫里森才剛表示澳政府正「密切關注」陸企所推出的應用軟體，指出在多個陸公部門投資之下，恐造成國安威脅。不過5日他在「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）上表示，目前沒有證據指出TikTok會對澳洲安全利益與人民權益造成損害。

不過，莫里森也強調，美企推出的應用軟體，比TikTok等軟體更透明，並警告在該APP軟體上的資料可能「主權國家層級」取得，並說「人們應該了解他們與大陸政府之間的連結，並應該自主判斷是否要使用該APP」。

在莫里森公布調查TikTok結果之前，印度已宣布禁用。此外，在微軟收購TikTok在美業務後，連同澳洲、紐西蘭以及加拿大等國的業務一併收購，且川普政府規定必須在9月15日前完成併購，否則仍然在美禁用。

(中時新聞網)