【回憶殺】80年代紅極一時的少女團體「紅唇族」，雖然已經解散，但仍有兩名成員活躍於演藝圈，其中一位是51歲的錢盈潔，她和愛情長跑多年的職籃選手白明禮結婚生子，並沒有放棄事業，除了校園、商場主持工作和零星的節目通告，她還積極創業，卻慘賠千萬，後來靠著直播翻身，還吸引廠商合作。

錢盈潔曾在節目《一袋女王》分享創業甘苦談，表示10年前和友人一起投資精品和餐廳等副業，由於經營生意並非專長，餐廳最後不幸倒閉、慘賠2000萬，但她越挫越勇，2018年和三位女性友人轉戰直播，起初先賣自己的衣服和包包，沒想到受到婆婆媽媽的喜愛，廠商看準她們的魅力，便找上門合作，曾在10天內創下80萬營業額，成績相當不錯。

不過，她們對直播買賣、網路行銷是完全0經驗，剛開始錯誤百出，有時候沒登記到客人要的東西，或是把貨寄錯等烏龍事件，慘被客人罵成豬頭，後來慢慢學、慢慢做，逐漸累積固定的客源，雖然日子忙碌，但也過得充實。

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（圖／中時資料照）

（圖／中時資料照）

(中時新聞網)