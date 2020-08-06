台積電上周股價創下466元新高後，外資接連幾天大賣超，導致股價回檔修正，但在接單利多消息助攻下，近兩個交易日又大漲13元，走出先前盤整格局。其實不論台積電漲或跌，不少投資人都想搶搭護國神山列車，因此，有批踢踢網友提供8月布局台積電的4種方式，口袋夠不夠深很重要。

台積電近期利多消息接踵而至，除了可能接獲英特爾7奈米晶片代工外，4日市傳又傳出，三星5奈米製程出包，高通緊急向台積電救援，原先投產三星的基頻晶片X60和驍龍875處理器也可能轉單台積電，激勵周三（5日）股價持續上漲3.5元、來到429元，重新站回5日線。

對於想享受護國神山庇蔭的投資人，批踢踢股版網友以資金多寡，分享8月進場布局台積電的4種方式。

一、口袋資金有450萬的人可以買10張。

原PO建議先將10張台積電分成3~5等分，如果台積電收在5日線至10日線間，可以先買1-2張，接下來有收在10日和20日線，再進進2~3張，如果觸及20日線沒有往下跌，就再進2~3張。但若台積電都沒有跌破10日線的話，則可以再買入1~3張的台積電。

二、口袋資金有150萬的人可以買3張台積電。

原PO表示，一樣可以將3張分別放在5日、10日、20日不同價位區間投入，以攤平成本。

三、口袋資金有50萬的人可以買1張台積電。

此時必須沉住氣，等到台積電碰到20均價線回升，或是在10日和20日區間盤整一段時間再進場。

四、口袋資金只有10萬想進場的人，原PO直言「別傻了你買不起台積電。」

他建議，你可以靜靜地觀察台積電走勢，現在買不起台積電不代表以後也買不起，可以為未來進場做準備。

此貼文一出，引發網友熱烈回應，紛紛表示「把金額跟股票名稱改一下 感覺可以用在任何一支盤整中的股票…」、「買台積電的方法其實只有一種，買進並持有抱緊。」、「你發現股票的祕密了， 低買高賣」；也有人認為「還不如買0050」。

還有不少網友為第四種的人叫屈，「第四種人錯了嗎 嗚嗚」、「10萬也可以買零股啊」、「只有十萬的 買00850吧」、「第四種沒人權QQ」、「買不起+1 只能等之後盤中零股了」。

(中時新聞網)