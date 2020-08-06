拓荒者5日以110比102擊退火箭，搶下復賽3戰全勝，靠的就是「甜瓜」安森尼最後54.7秒的關鍵三分球，當賽後問甜瓜這場比賽是否帶著私人恩怨打球，他斬釘截鐵表示，「當然沒有，這場比賽意義很簡單，我們知道必須拿下來！」

回顧安森尼與火箭之間恩怨，是在上季他只幫火箭打了10場例行賽，就被火箭交易到公牛後遭到釋出，也讓他從此乏人問津，就在外界認定他很難重返NBA，拓荒者去年11月決定跟他簽下1年無保障合約，如今終於逐漸打出往日身手。

安森尼賽後期望外界不要只看到他最後那顆三分球，而是他的賣命防守，「我知道那個三分球很關鍵，但我在防守端也有表現，包含1次抄截後的救球，以及封阻底角的塔克，接下來我們在關鍵時刻保持防守專注，我想我們做得不錯。」

安森尼的拓荒者隊友利拉德，卻沒放過這次狠酸媒體的機會，「當我們得到安森尼，所有人都在說他防守不好、他太老了、他不行了、他無法適應球隊、他跟別隊合作都失敗了，然後現在呢？他變成我們出色的隊友，成為了年輕人的榜樣。」

(中時 )