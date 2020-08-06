「悟實壹章」在銷售前動工興建，讓購屋者購買的安心有保障，從居住者的角度來構思規畫，獲很多購屋者青睞。（示意圖：悟實建築提供／盧金足台中傳真）

盧金足／台中報導

台中市沙鹿區集大學學區、靜宜商圈、交通便利等優勢，近來吸引很多品牌建商推案，悟實建築開發新建案「悟實壹章

」，位在靜宜既成商圈，具備日常用品採買、外食的多樣選擇、休閒娛樂、大眾運輸等，還在銷售前動工興建，讓購屋者購買的安心有保障，從居住者的角度來構思，獲很多購屋者青睞。

悟實建築開發總經理邱明堂表示，「悟實壹章」建案主軸回歸到居住的本質，將「務實」理念落實在選地、規畫、選材及施工各個層面上，不隨波遂流，「家，是居住的需求；不是包裝的供給」，徹底發揮建築本質。

強調以「務實」為企業理念的悟實建築開發團隊，沙鹿靜宜商圈別墅新案「悟實壹章」，3日舉行動工典禮，邱明堂說

，悟實建築踏踏實實做好建築的理念，連動工都落實詳盡做好設計規畫及施工準備後再銷售，並於銷售前動工興建，讓購屋者購買的安心有保障。

邱明堂強調，悟實建築秉持著這樣的理念，落實到「悟實壹章」別墅新案，以貼心、實用、便利、美學四大居所要素

，整合出50項務實生活藍圖。

「悟實壹章」別墅新案，打動購屋者的心，因為從家庭的實用性與家人向心力著想，將餐廳空間放大，讓居住者可以放下長桌，長桌不止是餐桌，可以是小孩書桌、媽媽的下午茶桌、爸爸的工作桌、家族聚會的大餐桌，一張長桌「桌」住家庭成員的感情。

值得一提的是，特別規畫女主人專屬的家事空間，讓女主人在幫家人洗衣、摺衣時，也能優雅自在，在別墅的本質空間綠化部份，悟實團隊極盡巧思在社區各角落呈現植栽綠化

，讓花草樹木和陽光徐風，散漫在日常歲月中。

雙薪家庭需要的雙車位、影響居家整齊的收納空間、釋放壓力的整層大主臥、提升品味的精品建材等，樣樣都有設想周全，細心舖陳出居住者每日的生活優雅與質感。

「房產的價值在地段，地段的價值在便利！」邱明堂表示

，不止是產品面追求務實，在區段選擇上也非常重要，尤其是生活「便利性」更是重中之重；舉凡生活採買、子女就學

、交通動線、大眾運輸等，都影響著居住者日常的生活品質

，居於內要舒適，出於外要便利，是購屋者在選擇房屋時，最基本的兩項考量標準，缺一不可。

(中時 )