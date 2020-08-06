大貨櫃車爆胎轟然翻覆。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

大貨櫃車爆胎轟然翻覆。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

大貨櫃車爆胎轟然翻覆，出動吊車救援。（國道三隊提供／吳敏菁彰化傳真）

大貨櫃車爆胎轟然翻覆。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

吳敏菁／彰化報導

國道1號北上204公里處，5日晚間11時在彰化戰備道路段，大貨車疑似爆胎，霎時轟隆巨響，車子正在高速行進中，頓失平衡重利，大貨櫃車90度大翻覆、衝上護欄，在強烈衝擊力道下，車體扭曲變形，彰化縣消防局據報趕往現場，利用破壞器材，將司機與乘客救出，火速將2人送醫急救，爆裂輪胎胎皮還飛甩到南向車道，砸到令部小自客車照後鏡。

這起國道事故發生得突然，彰化縣消防局據報後，緊急動員埔心、埔鹽分隊消防員趕往搶救，國道警方也派員趕往現場指揮交通。

事故現場，貨櫃車翻覆在外側車道，拖吊車協助拖吊、清除現場中，但路段到深夜，車流量還很龐大，造成後方嚴重回堵。

國道三隊警方表示，事故發生，大貨車爆胎翻覆於外側護欄事故，乘客2人輕傷，無生命危險。事故並造成爆胎胎皮飛至南向車道砸到1部小自客車照後鏡受損。

國道交通隊第三大隊接獲通報後派遣所轄員林分隊前往處理，並通報租用緩撞車於23時8分到場警戒。23時50分現場完成測繪，6日0時37分現場排除恢復通車。肇事原因還尚待進一步調查。

(中時 )