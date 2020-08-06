中國人民銀行上海總部5日召開2020年下半年工作會議，對下半年重點工作作出部署。根據《中國證券報》報導，會議中認為，將堅定不移深化金融改革創新。積極推動金融支援臨港新片區重點產業發展，並做好金融科技創新監管試點與進一步便利境外投資者進入境內債券市場。

此外，還將依託科創金融、綠色金融、普惠金融，加快推動長三角高品質一體化發展，積極推動科創金融試點落地，同時繼續提升個人外匯業務管理和服務效率，例如優化跨國公司本外幣一體化資金池管理、自由貿易帳戶支持跨境投資、跨境保險等創新業務發展。

另外也將持續推動自貿區高新技術企業外債便利化額度試點；融資租賃母子公司共用外債額度試點等政策落地；啟動跨境貿易融資資產轉讓服務平台建設；支持G60科創走廊區域銀行和企業發行創新創業債；推動長三角生態綠色一體化發展示範區建設，完善長三角金融糾紛多元化解合作機制等。

(旺報 )