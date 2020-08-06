大陸商務部將於近期發佈新一輪服務貿易創新發展試點名單。大陸國務院總理李克強稍早主持召開國務院常務會議，部署進一步擴大開放穩外貿穩外資，深化服務貿易創新發展試點。該會議指出，將結合區域發展戰略，將服務貿易創新發展試點擴大到全大陸21個省份部分地區。

目前全大陸共有17個服務貿易創新發展試點，而擴大試點範圍之後，主要將針對包含拓寬開放領域、提升便利水準改革如發展跨境商業醫療保險；推進中外合作辦學；擴大技術進出口經營者資格範圍；常態化防控下加強旅遊和體育國際合作等促進更高水準對外開放。

據第一財經報導，針對國常會所強調「展跨境商業醫療保險」等領域，中國國際經濟交流中心資訊部副部長王曉紅說，此次提到的這些領域多屬於數位技術範疇，對大陸而言是未來具有較大發展潛力，也具有市場和優勢的領域。

王曉紅說明，在推動貿易高品質發展時，要將服務貿易擺在優先位置上，只有服務貿易品質變高，競爭力變強才會有競爭力。同時從整體的貿易結構來看，服務貿易對產業和消費具有非常強的支撐力。

(旺報 )