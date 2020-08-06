不少民眾一定都有這樣的經驗，就是身邊或是親友堅持不吃牛，理由不外乎擔心運勢受到影響，或是算命師告誡等。近日有網友就在討論吃牛肉一事，表示親友不吃牛肉，連牛肉湯也不喝，因為怕吃了運勢會衰。對此，知名民俗專家楊登嵙表示，「心裡作用和信仰層面比較多」！

「算命的跟我說不能吃牛」、「吃牛會倒楣」、「不吃牛運勢才會好！」這些說詞是不是聽起來很熟悉？相信大家都會遇到不吃牛的親友，甚至可能自己本身就就因為這些原因不吃牛，根據知名民俗專家楊登嵙受訪時表示，在命理學上，確實有一種人不建議吃牛，那就是八字帶有魁罡星的人，「因為這顆星是他們的保護星，若吃牛的話，這顆星就會被破壞、受損，健康和運勢都會受影響。有魁罡星的人本身個性比較固執、堅韌，在藝術美學上較有天賦，加上這顆星具有保護、庇佑作用，所以他們很少生大病住院或運勢太差，不吃牛對他們好處真的很多，可是一旦吃了，就失去保護作用」。

楊登嵙表示，其實只有八字裡有魁罡星的人才會受影響。 （圖／Pixabay）

楊登嵙還指出，在台灣還有兩種人忌吃牛，就是務農和信佛的，前者是因牛幫忙工作，心存不捨，後者是佛教不能殺生，若是不小心吃到牛肉該怎麼辦？楊登嵙指出，魁罡星是由城隍爺掌管的，民眾可到城隍廟求城隍爺幫忙，虔誠地告知自己是誰、住哪、幾歲，什麼原因不慎吃了牛肉導致魁罡受損，請祂幫忙化解，講清楚後就可以擲筊端看城隍爺願不願意幫忙，如果擲不到聖筊，可以透過發願做善事、捐錢、做公益等，若還是擲不到聖筊，就別勉強了，建議等1年後再去求祂幫忙，且要記得日後小心別再吃到牛肉。

另外，也有考生認為不吃牛肉可以提升運勢，楊登嵙笑著表示，真正有影響的就是八字有無魁罡的人，其他的真的就是心理因素比較大，「可能覺得不吃比較心安，但真的有沒有影響，沒有魁罡星就沒影響，畢竟牛肉也是食物的一種，提供人攝取營養，考生不吃牛考運會比較好，真的也沒這回事啦」！

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)