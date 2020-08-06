小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（6日）新聞重點。

【1】金六結新兵採檢陰性 虛驚一場

位於宜蘭縣的金六結新兵訓練中心，驚傳有一名新兵出現「味覺異常」的新冠肺炎疑似病症，軍方緊急安排採檢，並先收治在醫院等待採檢結果出爐，宜蘭縣政府衛生局表示，這名新兵前2天有喉嚨痛等感冒症狀，5日上午感覺味覺異常，由營區人員帶至醫院就醫。昨晚採檢結果出爐，確定為陰性，虛驚一場。

【2】徐永明問「錢呢？」 名嘴爆他為何沒被收押關鍵

前時代力量黨主席徐永明涉及收賄案，被裁定80萬元交保，徐永明曾被檢調錄到致電給白手套郭克銘，問說「錢呢？」名嘴張友驊爆料，因為是徐永明親自處理金流，照片也沒有拍到他，才會交保。

【3】金價突破2000美元 分析師：15000都有可能

隨著黃金持續突破紀錄高價，分析師正在預測黃金的下一步走向。知名財經分析師彼得·希夫和里卡茲認為，聯準會持續的印鈔和零利率政策將推動黃金持續走高，同時在2011年至2015年黃金已經經歷了50%的回調，已經為進一步上漲奠定了基調。同時他們認為美股未來將真正經歷一次熊市，從道指/黃金價格比來看，當前道指虛高，道指/黃金價格比需要大幅修正，這意味著黃金未來有望上探15000美元。

【4】TikTok之外 川普還要封禁大陸軟體還有哪些？

美國總統川普已宣布限時微軟與TikTok在9月15日前完成收購，否則將予以封禁。國務卿蓬佩奧指出，亞洲國家一些網路與科技公司正直接向中國共產黨提供數據，顯然封禁大陸各種網路工具與軟件還會擴大。未來哪些大陸的應用軟件和服務可能成為目標？外媒已羅列出包括知名的多功能社交軟體微信、視頻會議軟體Zoom，其他大陸製作的軟體以及有陸企股份的外國軟體公司產品，包括微博、網路遊戲、面部掃描軟體以及電子郵箱等都可能遭殃。

【5】心碎貝魯特 堪比廣島原爆

「這場災難堪比廣島原爆！」黎巴嫩首都貝魯特市中心的港口工業區，4日傍晚發生彷彿災難電影般的大爆炸，空中出現巨大蕈狀雲與橘色濃煙，遠在200公里外的地中海國家都能感受到爆炸震波。這起意外造成高達30萬人無家可歸，至少100人死亡、4000人受傷，黎國總統宣布進入2周的緊急狀態。

(中時新聞網)