教育部體育署發放400萬份、價值500元的動滋券，原訂於7月30日開放領券，緊急延後至今（6日）早上10點開放「身分證末碼為雙號者」領取，8月8日起正式開始使用，期限延到明年1月31日，動滋券使用的常見問題，《中時新聞網》為您整理如下。

●動滋券怎麼領取？

中籤者到動滋券官網，點選「領取動滋券」進入頁面，再輸入身分證字號或居留證號碼、手機號碼、出生月日，按下確認鍵後，即可獲得動滋券的QR Code。

領取時間採取分流制，今（6日）早上10時到24時，身分證字號末碼為雙號者領券；明（7日）早上10時到24時，身分證字號末碼是單號者領券；而8月8日起身分證末碼單、雙號都可以領券。

●動滋券使用期限？

從2020年8月8日早上10點到2021年1月31日為止，逾期失效。

●動滋券合作店家？

可用在運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事、購買運動用品等，詳情民眾可前往「動滋網」搜尋相關的合作店家。

●動滋券使用規則？

動滋券是線上電子錢包，抽中者至「動滋網」填寫資料後，可獲500元抵用額度，抵用不限次數，但需在2021年1月31日前抵用完畢，不足額須自付差額。

●動滋券如何使用？

（一）實體店家：

至「動滋網」取得 QR-Code，在相關合作店家的櫃台，可出示QR-Code購買商品、抵用及支付差額。

（二）線上平台：

到「動滋網」搜尋可使用的平台業者及商品，並登入申請個人認證碼，複製認證碼到相關店家平台的會員系統，結帳時選用動滋券結帳和支付差額。不過，為了鼓勵民眾出門消費，因此以有登錄振興三倍券的平台為限。

●動滋券是否中籤？

中籤者會收到簡訊和Email通知，民眾也可以到動滋網上查詢。

(中時新聞網)