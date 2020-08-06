隨著太平洋高壓勢力顯著增強，今（6日）起至周六連續3天，全台天氣穩定，晴朗炎熱；局部地區（尤其是山區）中午過後有陣雨甚至雷雨機會。南海下周起有熱帶擾動機率，不排除颱風發展，密切觀察！

氣象專家吳德榮在「三立準天氣-老大洩天機」專欄撰文，根據歐洲中期預報中心（ECMWF）最新模擬，全台各地高溫都來到36度，應注意防曬、防中暑。台灣附近低層吹東南風，山區午後有對流發展，將擴及至部分平地；迎風面恆春半島及花蓮、台東有局部短暫雨。各地氣溫：北部24至36度、中部24至36度、南部24至36度、東部23至36度。

再來要注意的是南海上可能有熱帶擾動，吳德榮指出，菲律賓東部及南海海域，目前海溫高、垂直風切小，相當有利熱帶擾動發展。歐、美模式皆模擬出到了周六（8日）晚間8點，熱帶擾動的位置約在呂宋島東北方，未來大致沿著台灣東部海域北上，將帶來不同程度（視路徑、強度）影響。

吳德榮強調，下周一（10日）起台灣附近水氣大增，易有局部陣雨或雷雨，伴隨「劇烈天氣」。

天氣風險公司表示，未來菲律賓附近的熱帶擾動若發展起來，動態會類似剛離開的哈格比颱風，有機會在下周日、一北上，並帶來較多水氣。

不過氣象局長鄭明典昨（5日）在臉書PO文，指高壓勢力強，甚至深入陸地，8月中旬前或許都不會有颱風生成。各界看法分歧，民眾應持續留意天氣變化。

(中時新聞網)