Frank Vogel says Rondo will begin daily testing today, now that he’s arrived in Florida to rehab. If he returns 7 consecutive negative tests, then he can re-join the bubble with a 4 day quarantine. That would have him back with the team before the start of the playoffs Aug. 17 — Dave McMenamin (@mcten) August 5, 2020

對於剛拿西區頭號種子的湖人來說，這個消息無疑是天大的好消息！《ESPN》記者麥克曼納明6日報導，湖人總教練佛格親口證實先前右手大拇指骨折的替補後衛隆多，已經抵達佛羅里達州復健與接受新冠檢測，預計可在季後賽宣告傷癒復出。

本季場均7.1分、5.0助攻與3.0籃板的隆多，是在13日練球時不慎右手大拇指骨折，預計休兵6到8周，如今看來他的恢復速度超前，已經抵達佛州隔離復健，只要他通過連7天新冠檢測陰性，就可進入隔離園區進行隔離，然後重新歸隊，

以目前時程來看，隆多絕對可以趕在17日開打之前，重新回到湖人幫忙打季後賽，假如有了他的豐富後場經驗與組織能力，湖人除了爭冠機會增加，也可緩解「小皇帝」詹姆斯持球時間過長的問題，重點是他這麼久沒比賽的狀態如何。

不過湖人也沒辦法開心太久，因為替補中鋒「魔獸」霍華6日因為右膝痠痛，確定缺席湖人與雷霆之戰，佛格希望他的傷勢並無大礙，且在7日湖人遭遇火箭時重新歸隊，只是比起急著讓霍華回來，佛格與湖人當然希望他先好好休息再說。

(中時 )