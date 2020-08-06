文化總會副祕書長李厚慶。（資料照,黃世麒攝）

國民黨日前質疑總統蔡英文任內，發生多起政府標案評委均由「綠色御用人士」擔任，再護航綠媒得標。藍營指控李厚慶自2017年擔任文化總會副祕書長以來，大量擔任政府標案評委，且並未利益迴避妻子擔任三立電視台的標案。故宮昨決議，李厚慶擔任評委的「故宮南院品牌塑造」，決標金額722萬元的評選結果無效，並終止與得標廠商三立之間的契約。此外，故宮也解聘李厚慶。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，此舉證實違反採購法事證明確。

國民黨文傳會主委王育敏日前指出，2017年李厚慶接任文化總會副祕書長後，迄今擔任政府標案評選委員達291案。李厚慶的妻子白舒樺曾是三立電視台主播，現任三立總經理室主任，但李厚慶從未迴避三立投標的案子，在李厚慶擔任評委的標案中，三立2018年投標7案、得標6案，2020年投標8案、得標7案，2018與2020兩年，得標率近9成。因而遭質疑，是否仰賴李厚慶協助？

王育敏還提及，蔡政府上任後，行政院政策溝通案的評審委員清一色綠色背景，長期出現在三立、民視政論節目的林育卉、替民進黨操盤網路的林閣雍，2018至2020年皆為固定評審委員，只找自己人當評委，標案又獨厚綠營媒體，根本拿人民納稅錢買媒體洗腦大眾。

據《聯合報》報導，李厚慶6月擔任「故宮南院品牌塑造整合行銷勞務採購案」評委，最終由三立得標。因白舒樺任職三立，顯然未利益迴避，故宮因此開會決議，此案評選結果無效。此外，對於8月中截止招標的「國立故宮博物院附設博物館商店暨網路商城服務委託經營管理案」，其中9名評委有4名為外部評委，李厚慶名列其中，故宮亦將李厚慶解聘。

黃子哲對此表示，故宮終止三立契約，證實違反採購法事證明確，他說李擔任評委的標案，有很多都沒有利益迴避，應請辭文總副秘書長。

(中時新聞網)