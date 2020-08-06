威鋒電子(6756)向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第6家國內公司申請股票上市。

威鋒電子實收資本額6億元，主要產品為USB系列相關控制晶片，2019年稅前盈餘2.82億元，每股稅後盈餘4.05元。

(時報資訊)

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