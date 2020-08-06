金管會公布外資進出最新統計，雖然時序進入現金股利發放旺季，但外資2020年7月持續回頭、淨匯入約9.28億美元（約新台幣272.54億元），為近4年來首見同期淨匯入。不過，前7月累計仍淨匯出約117.62億美元（約新台幣3454億元）。

受新冠肺炎疫情影響，外資2020年1月淨匯入縮水至12.9億美元，隨後在全球疫情升溫、資本市場動盪加劇，2～5月連續淨匯出、合計4個月淨匯出達181.14億美元。不過，隨著投資氣氛好轉、美國降息帶動資金行情，外資6月終見回頭、轉為淨匯入41.34億美元。

金管會統計，外資7月淨匯入9.28億美元，其中一般外資淨匯入9.34億美元、陸資淨匯出0.06億美元，帶動累計淨匯入金額回升至2018.38億美元。不過，累計前7月外資仍淨匯出117.62億美元，其中一般外資淨匯出117.43億美元、陸資淨匯出0.19億美元。

由於時值台股現金股利發放旺季，外資領取股利後多進行部分獲利了結，使近20年的7月有11年出現淨匯出，2017～2019年7月分別淨匯出9.4億、25.34億、33.93億美元，今年為近4年來首見淨匯入，但相較6月淨匯入41.34億美元仍見明顯縮手。

同時，相較於6月反手買超台股699.56億元，外資7月台股操作再度偏空、合計賣台股55.47億元。其中，對上市股票轉為賣超86.24億元、較6月大舉買超733.15億元明顯調節。對上櫃股票則轉為買超30.77億元、較6月賣超33.59億元顯著回補。

累計外資2020年前7月合計賣超台股擴大至6214.27億元，其中對上市股票賣超擴大至6002.92億元，對上櫃股票賣超則略減至211.35億元。

(時報資訊)