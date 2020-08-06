中華電(2412)、宏達電(2498)宣布，雙方簽署2020年度合作備忘錄，為5G產業發展進行全方位合作及共同投入研發，雙方攜手整合旗下中華電Hami應用服務與宏達電全球VR應用商店及內容訂閱服務平台VIVEPORT。即日起消費者透過VIVEPORT下載Hami VR服務，藉由VIVE一體機－VIVE Focus觀賞全新4K VR影片、360度全景秀及虛擬演唱會，享受高品質的虛擬實境娛樂。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電擁有4G/5G最大頻寬、最廣涵蓋的優勢，攜手宏電結合VIVE Focus VR裝置與VIVEPORT平台，提供消費者享受身歷其境的4K、VR內容，持續發展各種VR應用服務，延伸5G產業鏈應用，透過5G高速率、低延遲特性，感受嶄新的視聽娛樂，迎接5G時代。

宏達電董事長王雪紅表示，宏達電創新橫跨各科技領域，並創下許多全球第一與創新，隨著5G的到來，宏達電持續致力於整合VR、AR、5G、人工智慧AI及區塊鏈技術，並積極攜手與中華電進行全方位合作，提供消費者最佳5G體驗，並合作開發企業客戶專屬VR應用，共同創造VR企業、ICT及物聯網商機，達成雙贏目標。

透過雙方的合作，現在至中華電服務據點申辦VIVEPORT INFINITY無限量VR訂閱服務內容，享多達24種類型、數千款內容無限玩，搭配中華電信精采5G方案，月付1,399元、綁約30個月，VIVE Focus 優惠價990元輕鬆入手，8月底前申辦VIVE Focus，再享VIVEPORT INFINITY 前6個月免費優惠。

(時報資訊)