工業電腦大廠研華（2395）5日召開法說會，揭示每5年一度的2025年營運發展願景，設立3大發展目標。董事長劉克振也公開表示，有意採部份股權投資方式與同業策略結盟，以共同攜手打造智聯網（AIoT）生態系，搶攻數位轉型商機、實現長期成長願景。

研華工業物聯網事業群（IIoT）總經理蔡淑妍指出，研華著重全球布局、產業專注、在地化經營，全球化布局為未來10年重要策略，對此提出全球綜合區域（GIRC）經營概念，將全球事業中央團隊連結4大區域總部，透過全球整合營運來強化在地核心能力。

蔡淑妍表示，研華以關鍵卓越中心（CoE）核心能力，在不同地區市場進行策略組織布建與投資，並支持產業深根發展並集結菁英人才，盼透過提供最優質的在地化加值服務，深化與全球客戶及合作夥伴緊密關係，擴展全球版圖。

蔡淑妍指出，研華對北美、歐洲、中國、其他等4大區域總部設定不同終極目標，北美市場將以品牌及ODM雙軌發展，希望提升目前僅占3成的品牌業績比重。歐洲市場與北美、中國相比獲利表現墊底，將進行雙營運服務中心戰略分工，以提升在地服務價值與獲利優勢。

針對中國大陸市場，蔡淑妍指出，研華將發展更多具中國大陸特色的產品研發，並攜手在地夥伴深耕生態系發展。而其他區域因人才組織不多，將採台灣中央直營在地投資建設，賦能當地人才育成。

研華技術長楊瑞祥指出，各產業啟動智聯網數位轉型已成為明確大趨勢，研華WISE-PaaS導入以K8s為基礎的雲原生架構工業數據平台，疊加數據可視化、結構化、人工智慧（AI）化3階層低代碼開發框架服務，結合既有工業邊緣運算優勢，加速解決方案落地。

研華也同時建構WISE-Marketplace物聯工業App線上市集，邀請夥伴共創上架工業App（I.App），並投資多家產業系統整合夥伴（DFSI），積極協助客戶智聯網解決方案快速落地，使智聯網生態系逐步完整，並持續積累蓬勃發展的可觀潛力。

研華設立2025年營運發展願景，包括WISE-PaaS及WISE-Marketplace物聯工業App線上市集立足全球排名前10強、支持超過500家產業系統整合夥伴成功、並有超過Top 10工業App達到全球廣泛應用等3大目標。

研華董事長劉克振認為，工業電腦產業就硬體生產角度而言已發展成熟，整併將是必然趨勢。研華近年投資對象聚焦物聯網集成商、以專注發展解決方案，未來在維持既有策略下，亦希望將投資能量聚焦中小型同業，以共享概念協助共同發展壯大。

劉克振指出，研華有高度意願投資同業，但規畫採取為可併入財報的部份股權投資，主因工業電腦市場高度碎片化、業務不需整合。研華可協助同業降低採購成本、提供研發與技術共享授權，使同業能繼續耕耘專精領域及客戶，達成提升毛利率及本益比2大效應。

(時報資訊)