鴻海（2317）受惠雲端網路及消費性電子產品需求轉強，2020年7月合併營收「雙升」站回4000億元之上，登上今年高點、並創同期新高。法人認為，雖然蘋果新款iPhone上市時程可能延遲，仍看好鴻海第三季營收可望續揚、第四季旺季成長動能顯著轉強。

鴻海公布2020年7月自結合併營收4033.25億元，較6月3605.31億元成長達11.87％、較去年同期3980.12億元成長1.34％，站上今年高點、並改寫同期新高。累計1～7月合併營收2.46兆元，較去年同期2.61兆元減少5.87％，續創同期第三高。

觀察7月四大類產品概況，鴻海表示，與6月相比，以消費性電子產品最佳、電腦終端產品次之，元件及其他產品位居第三、雲端網路產品殿後。不過，若與去年同期相比，則以雲端網路產品最佳、消費性電子產品次之，元件及其他產品位居第三、電腦終端產品殿後。

鴻海尚未公布第二季財報，公司將於12日召開法說會，說明第二季營運概況及第三季營運展望。投顧法人認為，儘管受新冠肺炎疫情影響，蘋果新款iPhone上市時間可能延遲數周，但鴻海仍掌握超過7成的新款5G iPhone組裝訂單，下半年旺季動能轉強無虞。

投顧法人預期，上半年需求強勁的企業產品，雖然下半年動能將趨緩，但消費性產品的PS5遊戲機和iPhone可望接棒、在第四季強勁回升，預計鴻海下半年表現將「前瘦後肥」漸入佳境，第三季營收估季增6～7％、第四季則可望大幅季增逾6成。

(時報資訊)