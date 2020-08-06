民進黨立委蘇震清等立委4日因涉貪被台北地方法院裁定羈押，不過，資深媒體人王瑞德表示，這個案件還會繼續延燒，據他所知，檢調最快下禮拜會展開第二波調查。

檢調偵辦立委集體收賄案，檢方懷疑李恆隆為奪取SOGO經營權，行賄4名現任立委、1位黨主席，因此對李恆隆、蘇震清、時代力量黨主席徐永明等8人向法院聲請羈押。台北地院定4日作出裁定，徐永明80萬元交保，是唯一交保的被告；其餘立委蘇震清、廖國棟、陳超明等7人裁定羈押。

不過，王瑞德在政論節目《台灣向前行》上表示，據他所知，檢調辦案這只是第一波，最快下禮拜就會展開。檢調追查這個案件花了三年半，不會只有現在這些浮上檯面的東西，還有第二波。

王瑞德更強調，這個案子內行人要看門道，因為李恆隆手上有很多自身不應該知道的機密，請問這些公文和機密哪來的？其次，據他了解蘇震清半年前知悉被調查，把2000萬元匯回去，甚至都把電話更新、LINE群組對話都刪掉，請問是誰走漏消息？所以這個案子一定會有第二波。

(中時新聞網)