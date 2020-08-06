台灣5G自6月底上路，消費者觀望的比申辦的多，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙受訪表示，短期5G吃到飽方案門檻相對高，今年5G仍處於消費者教育、溝通期，預估5G智慧機占比達到3成以上，可能要到明年下半年，另外，他也指出，5G普及率的關鍵就是訊號涵蓋率，故也希望電信者多幫幫忙，讓消費者有感。

陳啟蒙表示，三星觀察隨著5G上路，7月底A51、A71 5G上市創造額外成長，4G版需求並沒有因為5G版上市而有影響，銷售比例4G版本和5G版本約為55%：45%，從旗艦S系列手機S20系列銷售狀況來看，以往銷售大概都是集中上市後3個月內，但今年7月開台後，S20系列對比去年同期的S10系列，大約成長35%。

談到台灣5G，陳啟蒙表示，目前電信5G開台資費與先前大眾臆測差距不大，但5G對消費者尚未有明顯差異化感受，期待業者加緊應用服務，讓5G更貼近消費者。

陳啟蒙進一步表示，由於目前5G吃到飽方案門檻相對高，且短期內應不會大幅調整，判斷5G今年應仍處於消費者教育及溝通期，若要5G行動裝置銷售占比達到3成以上，可能需待明年下半年達成。以韓國推行5G經驗觀察，目前使用者已突破700萬，推動最大關鍵在於訊號涵蓋率，韓國在基站佈建非常積極，故其整體5G滲透率為全球第一，希望台灣可望各個系統業者也可以大力支持，讓消費者有感。

陳啟蒙表示，以三星下半年產品線來看，台灣5G中階手機仍突破1萬元以上，且短期內4G產品價格帶仍然較符合市場需求，因此整體產品線目前4G、5G機種都會規劃，然而，預期明年下半年隨5G價格帶下降，三星將視整體台灣5G市場反應，決定產品銷售組合。

關於2020下半年5G滲透率預估，三星評估整體有機會突破一成，陳啟蒙表示，但要達到兩成相對有挑戰，明年則相信有機會突破35%以上，未來新機上市也會搭配多元優惠，與系統業者共同推動5G，降低5G入手門檻，下半年三星4G與5G產品的黃金佔比，期望5G產品能達20%。

(時報資訊)