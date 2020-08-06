義隆(2458)第三季在新冠肺炎疫情在全球恐掀起第二波下，營運持續維持高檔，營收可望再創新高，董事長葉儀(日告)表示，「從沒看過這麼強的需求」，義隆現在幾乎是零庫存，第三季營收看好逐月成長，且將一路延續到第四季。

義隆第三季持續樂觀，預估單季營收落在46~48億元、季成長30~35%，挑戰持續創高，單季毛利率落在47~48%，營業利潤率為31%~33%。

義隆第二季營收為35.39億元，季增加60.4%、年增加62.3%，營收創下歷史新高，單季淨利為8.8億元、年增加107.5%、更相較第一季大幅成長19倍，單季每股獲利3.15元，單季毛利率為47.6%。

葉儀(日告)表示，受到新冠肺炎影響，居家辦公需求大增，目前看到第三季全球的NB需求還是很強，「可以說是沒有看過這麼強的需求、創業以來最忙」，第三季營收可望逐月成長，且這股NB的動能有機會有機會延續到第四季。

葉儀(日告)進一步說，目前客戶端需求還是很熱，相較以往1.5~2個月的庫存，義隆第三季幾乎還是沒有庫存，至於第四季客戶端則有機會開始建立庫存。

義隆7月合併營收為14.66億元、月增加14.9%、年增加82.3%，已經連續四個月改寫歷史新高，在市場需求持續暢旺下，第三季營收將逐月成長。

(時報資訊)